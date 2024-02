Quanto è sicuro prenotare le vacanze online al giorno d'oggi?

Oggi sono ormai milioni le persone che prenotano le proprie vacanze online. E’ ormai considerato un metodo sicuro da tutti, ma è sempre importare prestare attenzione a quei segnali che ci fanno immediatamente capire se il sito su cui stiamo navigando o se l’appartamento che vogliamo prenotare siano sicuri, veri, e non truffe in cui potremmo incappare. Abbiamo quindi compilato una lista di fattori da controllare per essere sicuri della affidabilità del sito su cui state prenotando la vostra vacanza.

Fai le tue ricerche

Partiamo dalle cose semplici: il sito web su cui stai navigando sembra sicuro, legittimo? Loghi e immagini a bassa risoluzione sono un indicatore di eventuali truffe, di siti web falsi costruiti per prendersi gioco dei malcapitati. Per essere sicuri, affidatevi anche ai pareri di altri clienti. Controllate recensioni e feedback indipendenti dei clienti (da siti come recensioneitalia.it o waynabox recensioni ). Fate le vostre ricerche prima di affidarvi ad una compagnia che non conoscete. TITOLO: Se un'offerta sembra troppo bella per essere vera, potrebbe non esserlo In queste situazioni è fondamentale controllare i dettagli e le particolarità; queste offerte dubbiose hanno spesso termini e condizioni molto rigide, e trarne vantaggio risulta molto complicato, o, ancor peggio, potrebbero nascondere brutte sorprese (costi aggiuntivi, per esempio). Nessuno regala mai niente!

Termini e Condizioni e i Contratti di Prenotazione

A tutti viene la voglia di spuntare la casella delle termini e delle condizioni contrattuali senza nemmeno leggere per cosa stiamo firmando, ma, sopratutto quando si prenota online, meglio utilizzare 20 minuti del proprio tempo per capire cosa stiamo per firmare piuttosto che aver da farlo in una successiva fase dopo essere incappati in un contratto svantaggioso o addirittura in una truffa. E’ importante fare attenzione a qualsiasi azienda senza termini e/o condizioni contrattuali.

Se affitti una villa, contatta il proprietario o l'agente.

Quando si tratta di immobili affittati tramite terze parti (AirBnB o booking), in caso di dubbi, è sempre possibile contattare il servizio clienti. Il loro team ti potrà aiutare a confermare o sfatare i tuoi dubbi. Il più grosso campanello d’allarme lo abbiamo, in questo caso, quando, parlando con il proprietario, esso eviti di proposito di rispondere ad alcune vostre domande.

Fai attenzione a come paghi

Un altro step cruciale è quello del pagamento. Attenzione, mai pagare con bonifico bancario o tramite assegno, se queste sono le uniche due opzioni di pagamento, è probabilmente meglio cambiare sito, questo non è sicuro. Il metodo migliore è il pagamento con carta di debito o di credito tramite il sito di prenotazione dell’affitto per le vacanze. In questo modo il pagamento sarà protetto dal fornitore della tua carta. Per i più dubbiosi, quando prenotate online, sia che si parli di una casa per le vacanze sia che si parli della propria spesa, conviene sempre cercare un piccolo lucchetto accanto all’indirizzo del sito web. Tale simbolo vale come una certificazione per il sito, conferma quindi che il traffico da e verso di esso è crittografato: solo il gestore del sito può leggere i dettagli di pagamento.

Mai pagare su un sito separato da quello della prenotazione

Nel caso venga fatta la richiesta di pagare su un sito o una piattaforma da quella della prenotazione, rifiutare è la cosa migliore. Alcuni truffatori usano queste tecniche per trarre in inganno eventuali clienti. Un sito affidabile non chiederebbe mai una cosa del genere ad un proprio cliente. Ci auguriamo che vi sentiate più sicuri nella prenotazione delle vostre vacanze online in seguito alla lettura di questi utili consigli. A questo punto non mi rimane altro che dirvi buon viaggio!