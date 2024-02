Jeantet, i suoi Canestrelli sono apprezzati in tutto il mondo

Jeantet è da sempre attento alla valorizzazione delle tradizioni e delle tipicità locali.

Nella continua ricerca di documentazione sulla nostra terra, il biellese, si è imbattuto in un manoscritto che descrive minuziosamente le apprezzate produzioni di panetteria e pasticceria, con specifici riferimenti alla bontà dei Canestrelli, il suo "cavallo di battaglia", apprezzato ed acquistato in tutto il mondo.

La storia di questa famiglia inizia oltre 70 anni fa e nel 1949 fu fondata la panetteria-pasticceria Jeantet in Via Italia, attività che negli anni mutò in bar, con annessa pasticceria e gelateria e si spostò in quella che è la attuale sede di Piazza Vittorio Veneto 16. Nel corso degli ultimi Jeantet si è specializzato nella torrefazione del caffè e nella produzione degli originali Canestrej e Canestrelli Jeantet.

L'energia che in questi anni rappresenta l'anima dell'azienda è l'amore per i Clienti, garantendo attenzione, ricercando prodotti di primissima qualità e fornitori di provata serietà. Nei canestrelli e canestrej troverete nocciole Piemonte "IGP" certificata, cioccolato, burro di cacao e vere bacche di Vaniglia.

Dai prodotti Jeantet sono banditi grassi vegetali e aromi artificiali. L'amore per cliente è un concetto primario, il sito permette di esservi vicino, ovunque siate o facciate e potrete ordinare e pagare in modo sicuro.

Jeantet è a Biella in Piazza Vittorio Veneto, 16 - Tel. 01522545

https://www.jeantet.it/