"Mestieri in fiera", oltre 1400 ragazzi coinvolti da ottobre fino a oggi

Più di 300 giovani provenienti da tre scuole del territorio, Istituto di Istruzione superiore Eugenio Bona, Liceo del Cossatese e Vallestrona, e Istituto Comprensivo di Andorno Micca, 7 orientatrici e orientatori, 17 professionisti provenienti da 11 diverse imprese del profit e not for profit. Sono i numeri parziali del progetto "Mestieri in Fiera del…" di Cascina Oremo, ideato, organizzato e svolto nel centro di Orientamento.

Un numero che sale fino a 1.400 considerando i ragazzi coinvolti nei percorsi e nelle attività orientative da ottobre 2023 a oggi.

Cascina Oremo è un progetto di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.

Il centro di Orientamento sito in Cascina Oremo si rivolge a giovani, famiglie e insegnanti, nell’accompagnamento alle scelte formative e professionali, favorendo il processo di esplorazione di sé e del mondo del lavoro. Offre a titolo gratuito percorsi orientativi individuali e di gruppo, laboratori, sessioni di orientamento, incontri con persone di talento, visite aziendali in collaborazione con il mondo delle imprese. In particolare, si impegna a promuovere la conoscenza di sé, la scoperta dei propri talenti e la consapevolezza delle molteplici vie per coltivare il futuro.

Una delle iniziative principali del centro è appunto “Mestieri in Fiera del…", un’attività pensata per alimentare la curiosità e favorire l'esplorazione attiva delle diverse aree professionali che caratterizzano il mondo del lavoro.

Attraverso tavole rotonde, incontri con professionisti e al tempo stesso laboratori pratici, l’attività offre a studenti e studentesse un'esperienza coinvolgente e formativa a partire dalla scuola primaria fino alla secondaria di secondo grado. Ai più piccoli vengono proposte attività di esplorazione giocata riguardanti il mondo del lavoro, con l'obiettivo di ampliare la loro conoscenza. I più grandi sono coinvolti in attività con “messa in situazione” vera e propria, per mettersi in gioco nel settore di riferimento.

Accompagnati dai propri insegnanti, gli studenti hanno l'opportunità di esplorare Mestieri del: Sociale, delle Lingue e del Digitale, aprendo le porte a un futuro professionale ricco di possibilità.

Spiega Paola Merlino, coordinatrice del Centro di Orientamento”: «Ampliare lo sguardo, le opportunità e le esperienze sul campo di ragazzi e ragazze è determinante per dare loro la possibilità, in futuro, scegliere. Tutto ciò è possibile grazie alla fattiva collaborazione con dirigenti scolastici, insegnanti e associazioni di categoria».

Aggiunge Nicoletta Urbano, docente referente dell’orientamento per l’IC Andorno Micca che ha seguito il progetto nella sede di Pralungo: «L’attività svolta durante “Mestieri in fiera del digitale” è stata coinvolgente, istruttiva, gratificante. I ragazzi hanno messo in campo abilità e competenze collaborando e divertendosi. Un'esperienza utile che saremo felici di riproporre nel nostro Istituto».

Guardando avanti, "Mestieri in Fiera" continuerà a coinvolgere il territorio e in particolare le scuole primarie nella primavera del 2024, con gli istituiti comprensivi di Cossato, Occhieppo Inferiore, IC Biella 2 e Gaglianico pronti ad avventurarsi nel mondo del lavoro attraverso esperienze ludiche ed emozionanti.

Il Centro di Orientamento si impegna per accompagnare le nuove generazioni, fornendo gli strumenti e offrendo loro la possibilità di ampliare o sguardo, di sperimentarsi e riflettere per costruire un futuro professionale soddisfacente e appagante, liberando il potenziale di ogni persona e superando gli stereotipi sociali.