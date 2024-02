Carabiniere Matilde Manfredi è diventata Dottoressa in Scienze della Montagna

Il progetto di formazione sull’acqua e sull’uso consapevole di essa tenuto tra i bachi di scuola dell’Istituto elementare di Sordevolo dai Carabinieri Forestali di Sordevolo è stato rappresentato in una tesi di laurea in Scienze della Montagna dell’Università della Tuscia.

Il giorno 20 febbraio, presso la sala Consiliare del comune di Rieti, a discutere la tesi di laurea dal titolo “Every Drop Matters”, il Carabiniere Matilde Manfredi, in servizio presso il Nucleo Carabinieri Forestale di Sordevolo e prima laureanda ad usufruire della convenzione posta in essere tra la citata università e la Scuola Carabinieri Forestale di Cittaducale. Per questo motivo era presente all’evento anche il Comandante della Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale, il Generale di Brigata Gianpiero Andreatta, che come anche i membri della commissione, ha apprezzato particolarmente l’impegno rivolto alla sensibilizzazione dei giovani alunni rispetto ad un tema tanto attuale ed importante.

La tesi di laurea è stata focalizzata dal Carabiniere sull’accesso all’acqua come diritto umano essenziale, sull’attuale emergenza idrica italiana, in particolare della regione Piemonte, e sugli effetti del dissesto idrogeologico dovuti ai fenomeni climatici. Durante la sua discussione il Carabiniere Manfredi ha evidenziato come la comunità globale sia chiamata ad affrontare la crisi climatica considerando come non rimandabile il tema dell’adattamento dell’uomo a questa nuova realtà e come questo sia un processo che coinvolge ogni fascia d’età.

Ecco perché l’Arma dei Carabinieri agisce in collaborazione con il mondo scolastico al fine di promuovere nuovi stili di vita per la tutela dell’ambiente. L’apprezzamento ha portato ad una eccellente valutazione finale per cui il Carabiniere Manfredi è diventata Dottoressa in Scienze della Montagna con 109/110.