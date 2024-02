Alpini, a Casapinta l'assemblea annuale del gruppo: presente anche Corrado Perona FOTO

Nei giorni scorsi è stata convocata l’assemblea annuale del gruppo degli Alpini di Casapinta. Tra gli ospiti presenti padre Luca Arzenton e il sindaco Mauro Fangazio. Alla presenza dei consiglieri Ugo Carta Fornon e Guerrino Cavasin si è aperta la discussione con l’approvazione della relazione annuale del capogruppo Marco Zago e della relazione finanziaria del segretario Pier Giovanni Buschini.

Ma la sorpresa è stata la partecipazione del past president nazionale Corrado Perona, che con il suo intervento ha sollecitato tutti ad impegnarsi in prima persona per il successo dell’Associazione e ricordando in particolare il prossimo impegnativo appuntamento: la 96a Adunata Nazionale del maggio 2025 a Biella, rammentando che certamente richiederà un notevole sacrificio da parte di tutti. Il tutto è terminato con un pranzetto preparato con cura dal “Gruppo donne” Casapinta.