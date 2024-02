Gaglianico organizza i centri estivi 2024 per i bimbi che hanno dai 3 ai 6 anni

Il Comune di Gaglianico rende noto che è possibile presentare la propria manifestazione d’interesse per ottenere la concessione in uso a titolo gratuito dal 01 luglio al 02 agosto 2024 per l’organizzazione diretta, da parte di soggetti privati, di Centri Estivi per bambini dai 3 ANNI AI 6 ANNI per l’anno 2024.

Il Comune mette a disposizione i locali della Scuola dell’Infanzia composto da sala mensa, aula sez. C, 2 bagni (uno per locale), e porzione di spazi verdi all'esterno.

I soggetti interessati devono far pervenire la manifestazione di interesse corredata dalla proposta progettuale progettuale entro le ore 12.00 del giorno VENERDI' 15 MARZO 2024, con consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Gaglianico negli orari di apertura al pubblico, per posta elettronica certificata all’indirizzo gaglianico@pec.ptbiellese.it ,per mail all’indirizzo: segreteria@comune.gaglianico.bi.it.

Le proposte progettuali devono riportare nella descrizione dell’oggetto: Avviso pubblico "Manifestazione di interesse per la concessione in uso di locali e spazi da destinarsi all’organizzazione di Centri Estivi rivolti alla fascia dai 3 anni ai 6 anni per l’anno 2024"