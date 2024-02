Pralungo avrà il suo ambulatorio comunale, è il frutto di un bel gesto da parte di una cittadina

Pralungo avrà presto il suo ambulatorio comunale. Nell’ultimo consiglio comunale si è discusso di un'importante donazione: si tratta di due locali siti in via Roma, un ex negozio da parrucchiera e di abbigliamento di proprietà della signora Anna Perino.

“Sapevamo che la signora Perino stava cercando dei compratori per i suoi immobili – spiega il sindaco Molino Raffaella - e così le abbiamo proposto non di venderceli ma di donarceli perché li avremmo trasformati in un ambulatorio comunale. Saputo la destinazione d’uso la signora non ha esitato nemmeno un attimo e ha deciso subito, consapevole che di questo utilizzo tutti i cittadini ne avrebbero giovato specialmente la popolazione più fragile, gli anziani e i malati”.

Inoltre, è stata posata una targa in memoria dei genitori Arcangelo Perino e Silvana Maffiotti. L’ambulatorio servirà per i servizi territoriali dell’Asl e per i medici di base. “La posizione è favorevole, proprio in centro paese, i parcheggi sono vicini e i locali in ottimo stato, sarà necessario solo qualche adeguamento – spiega il sindaco Molino - Inoltre è noto a tutti il problema dei medici di base che sono sempre meno, mettere loro a disposizione un ambulatorio gratuito è un incentivo affinché possano prestare qualche ora di servizio anche qui a Pralungo. Dunque un grazie sentito alla signora Perino, che per molti anni ha svolto a Pralungo l’attività di parrucchiera, per questo bel gesto a favore dei suoi compaesani”.