Ospedale di Ponderano, M5S: "Una vergogna il pagamento della sosta per disabili e donatori"

Come è noto da qualche giorno si paga la sosta al parcheggio dell'ospedale di Biella. Primi 30 minuti gratuito e poi un euro, senza neanche l'opzione telepass che fa perdere meno tempo.

Ricapitoliamo la storia il cui inizio risale a quasi un decennio fa , a dicembre 2015, con l’accordo tra ASL e Comune di Ponderano per raccogliere i fondi necessari alla manutenzione e alla pulizia dell’area parcheggio quando l’accordo stipulato dalla sindaca di destra e attuale assessore regionale Elena Chiorino, prevedeva il pagamento di 1 euro l’ora fino a un massimo di 5 euro lasciando libera la prima ora di sosta. La Provincia convocava a gennaio 2016 un’assemblea dei sindaci e il presidente Emanuele Ramella Pralungo proponeva di affidare la gestione alla provincia con un tariffa massima di 1 euro al giorno lasciando liberi i primi 30 minuti. Il voto dei sindaci era richiesto rispetto alla conferma dell’affidamento al Comune di Ponderano o alla Provincia con un passo indietro di Ponderano rispetto alla convenzione con l’ASL. I sindaci si pronunciavano a grande maggioranza ( 45 a 6 con 2 astenuti) a favore della Provincia. In tale occasione Corradino, sindaco di Cossato, si pronunciava a favore di Ponderano. Nell’anno successivo Ponderano però non teneva conto di tale parere e stipulava la convenzione. Veniva solo riformulata la tariffa con 30 minuti di sosta gratuita e massimo di un euro al giorno. Si poneva a quel punto il problema che Ponderano regolamentava anche i parcheggi ricadenti nel territorio di Biella. A gennaio 2018 il Consiglio Comunale di Biella con voti unanimi, compreso quello dell’attuale vice sindaco leghista Moscarola, sollevava con una mozione la questione di incompetenza del Comune di Ponderano a deliberare per il pagamento della sosta nei 174 parcheggi del Comune di Biella che avrebbero dovuto rimanere gratuiti.

Siamo arrivati ad oggi e la situazione è la seguente: a parte 52 parcheggi riservati ai volontari e quelli dei dipendenti ASL, tutti gli altri pagano, che si tratti di parcheggi ricadenti nel territorio di Ponderano o di Biella. Pagano anche, e questo è decisamente vergognoso, disabili e donatori di sangue. Noi chiediamo che si intervenga per sanare questa situazione e chiediamo agli attuali amministratori di destra della Città di Biella che pure si erano espressi contro al pagamento della sosta nei parcheggi ricadenti nel territorio comunale cosa stanno facendo per farsi sentire dopo avere approvato nel 2018 la mozione della giunta Cavicchioli. Come M5S biellese avevamo già manifestato lo scorso anno contro il pagamento della sosta. Non è un parcheggio come tanti ma è usato da chi si trova in condizioni di sofferenza per se stessi o i propri cari.

Siamo CONTRO al pagamento tout court. Non può essere considerato un servizio a domanda individuale come altri. E’ giusto trovare i fondi per la manutenzione dell’area ma si poteva adottare la soluzione di spalmare la spesa su tutti i Comuni che avrebbero potuto intervenire con un tot per abitante come si fa per tanti altri servizi di valenza provinciale. Non è giusto far pagare a chi si trova in condizioni di sofferenza e bisogno e che magari deve andare ogni giorno e per molti giorni di fila all’ospedale. Ma intanto si intervenga subito sulla vergogna del pagamento della sosta per disabili e donatori.