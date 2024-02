A Mongrando manto stradale sconnesso: i lavori di rifacimento.

Il Comune di Mongrando, alla luce della situazione del manto stradale in cui versano strade e arterie di grande traffico come la S.S. 338 (Via Martiri della Libertà) e la S.S. 758 (Via Maghetto) che attraversano il territorio comunale, ha ritenuto indispensabile scrivere all’ANAS, Società che ne ha la competenza, facendo presente tale situazione e la conseguente pericolosità per la viabilità pubblica.

Il primo cittadino ha fatto formale richiesta per un intervento risolutivo urgente per la sistemazione del manto bitumoso necessario per la sicurezza di tutti gli automobilisti che ogni giorno transitano su quelle strade.

È seguita formale risposta da parte della Società ANAS, che comunica, che attraverso gli Uffici di competenza, ha già avviato la progettazione sia per il rifacimento della pavimentazione, che quello per la sostituzione della segnaletica verticale e orizzontale dei tratti in questione. Tali interventi dovrebbero essere realizzati entro l’estate 2024.