Vittoria di cuore per la Ilario Ormezzano Sai SPB, 3 a 2 su Alba

Incredibile gara per la Ilario Ormezzano Sai SPB, che vince 3 a 2 in casa contro Alba. Buona prestazione dei biellesi, che mantengono la nona posizione in classifica. MVP della gara David Frison, premiato dal match sponsor Lauretana.

La partita

Sfida sensazionale da vedere, una montagna russa di emozioni. Grandi scambi e soprattutto altissima intensità nelle quasi due ore e mezza di partita. Certamente una delle gare più combattute di quelle disputate da capitan Scardellato e compagni, che riserva due punti preziosi e grande entusiasmo in spogliatoio. Grande rammarico per il primo set, in cui i biellesi conducevano 17 a 11 e si sono fatti rimontare perdendo ai vantaggi. Il secondo ed il terzo sono stati dominati dai bluarancio, con Alba che, presa alla sprovvista, ha cercato nuove risorse dalla panchina. Nel quarto set sale in cattedra Menardo (autore di 31 punti), infermabile per gran parte della gara. I biellesi non demordono e con una prestazione corale riescono a staccare nel tie break, rimontando dal 4-6 al 10-6 e vincendo set e match.

Il commento di Andrea Scardellato

“Partita caratterizzata da alti e bassi. Quello che fa piacere è che quando è contato, abbiamo saputo rispondere bene, con agonismo e cattiveria. Era una partita chiave per fare i conti a fine stagione e abbiamo conquistato due punti importanti, che ci permettono di affrontare i prossimi impegni con maggiore consapevolezza. Adesso daremo tutto questa settimana, per riuscire ad andare a Sant’Anna e dire la nostra.”

Il commento di coach Di Lonardo

“Sono fiero dei miei ragazzi, perché era tempo che dicevamo di essere migliorati e siamo finalmente riusciti a metterlo in pratica. Alba è una squadra di tutto rispetto e con questi 2 punti li abbiamo risucchiati in classifica. Ci teniamo stretti questa vittoria, perché all’andata non era andata bene e adesso stiamo facendo vedere delle belle cose che ci saranno utili per il girone di ritorno.”

I numeri

Ilario Ormezzano Sai SPB - Pallavolo Alba 3-2

Parziali: 26-28; 25-17; 25-22; 16-25; 15-11.

Tabellino: Bottigella 0, Debenedetti 12, Frison D. 22, Frison E. 5, Mangaretto 11, Marchiodi 15, Scardellato 21. Libero: Vicario. NE: Avalle, Giacobbo, Mazzoli, Ressia (L), Sarasino, Spinello.