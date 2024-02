Pallavolo, serie C: MTV Torino-Prochimica Novarese Virtus Biella 0-3

Vittoria senza troppi patemi per la Prochimica Novarese Virtus Biella al Lingotto di Torino contro il fanalino di coda MTV Torino, formazione ferma a zero punti. Le nerofucsia hanno chiuso 3-0 con parziali a 15, 22 e 21.

Netto il primo set con un divario di 8 punti già maturato sul 16-8 e incrementato a +10 a fine set. Nella seconda frazione Biella allunga subito di 3/ 4 punti che di fatto mantiene inalterati sino al termine. Netto il terzo set sino al 16-11 quando arriva un calo di tensione che permette alle padrone di casa di arrivare sino al 21-19, prima del 25-21 finale. Virtus in campo con Civallero in palleggio, Gasparini opposta, Cavaliere e Caneparo in banda, Fornasier e Porta al centro con Huaman Lopez libero. Nel corso del secondo set è entrata Ginella che poi è stata inserita titolare nel terzo al posto di Porta. Nell'ultimo set sono entrate anche Noemi Silletti e De Pretto. Top scorer dell'incontro Alessia Cavaliere con 15 punti; in doppia cifra in attacco anche Gasparini, Fornasier e Caneparo.

Sabato prossimo 2 marzo, la Virtus ospiterà il Vicoforte Ceva, formazione in lotta per il terzo posto e che in questa giornata ha sconfitto 3-2 il Gavi Novi: sarà dunque, un importante scontro diretto in chiave playoff.

MTV Torino-Prochimica Novarese Virtus Biella 0-3 Parziali: 15-25, 22-25, 21-25 Prochimica Novarese Virtus Biella: Ginella 1, Caneparo 10, N. Silletti 0, Cavaliere 15, Civallero 2, Gasparini 13, Vercellino ne, G. Silletti ne, Girotto ne, Fornasier 11, Porta 1, De Pretto 1. Liberi: Huaman Lopez 0, Pricco ne.

Classifica girone A dopo 16 giornate: Cus Collegno 46, Almese 39, Prochimica Novarese Virtus Biella 33, Sammaborgo 32, Gavi Novi 31, Pinerolo 30, Vicoforte Ceva 29, Canelli 23, Playasti 17, In Volley San Giorgio 16, Ovada 16, Pavic Romagnano 15, Fortitudo Chivasso 9, Mtv Torino 0.