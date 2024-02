Calcio: vittoria per la Biellese, pareggia la Chiavazzese

Ecco i risultati di oggi domenica 25 febbraio delle squadre di calcio del territorio.

Eccellenza Girone A. E' finita 1-0 tra Biellese 1902- Accademia Borgomanero con rete di Marra, 4-3 tra Lascaris e Città di Cossato con gol di Bojanic e Barbotti. In cima alla classifica Borgaro Nobis, Biellese 1902 al 5 posto, Città di Cossato al 15° con 19 punti.

In promozione Arona Calcio si è imposta su Valdilana Biogliese che ha perso 2-0 (15°), Ceversama - Cameri Calcio è finita 0-2 con Ceversama. Pareggio tra Chiavazzese (in 9° posizione in classifica) e Città di Baveno 0-0, e si chiude con un altro pareggio ma 2-2 tra Dufour Varallo e Fulgor Valdengo (5°) con rete di Bottone e di Padet.

In prima categoria tra Ponderano vs Serravallese 1922 ha la meglio il Ponderano con 2 reti di Alfano e Rizzo (10°). Nella partita Santhià 1903 vs Gaglianico C. S. I. la squadra biellese resta sotto di tre reti fermandosi in 13° posizione, mentre tra Vigliano e Valle Cervo Andorno ha la meglio Vigliano con un gol di Acquadro. Vigliano si trova in 12° posizione, Valle Cervo Andorno in 2°. Virtus Vercelli vs Valle Elvo finisce 2-1 con gol di Mihaila.

In seconda categoria Ardor S. Francesco - La Cervo termina con 1-0; 3- 1 con gol di Colombo, Coppa e Zia Pollone vs Calcio Leini. Bella partita per le Torri Biellesi che battono Sciolze per 4 reti a 1, con 3 gol di Bertotti e uno di Ernesto.

In terza categoria è finita 3 - 0 tra Lessona Calcio vs Cever Massazza (gol Bassin Zanin e Atzeni), 1-2 Quincitava vs Cossatese (reti di Napoletano e Elsharkawy).