Basket femminile, Bonprix BFB vince in trasferta il derby con Vercelli

La Bonrpix BFB doveva dimostrare che la sconfitta con il fanalino di coda Novara era stato soltanto un incidente di percorso. Ci è riuscita e ha portato a casa da Vercelli due importantissimi punti per la classifica, nel sempre delicato derby.

In effetti la vittoria non è stata così semplice come si possa immaginare.

Nel primo quarto, dopo un avvio in sostanziale equilibrio, le laniere smarrivano la via del canestro come già successo in altre occasioni. Segnavano i primi sette punti nella prima metà della frazione e poi non riuscivano più a realizzare per tutto il resto del tempo. Alla prima pausa Vercelli era avanti 16 a 7.

Il secondo periodo si apriva con una bomba di Tombolato che dava il via alla rimonta biellese. Trucano iniziava lo show che la portava ad essere la top scorer del match (20 punti alla fine per lei) e a metà quarto c'era il sorpasso biellese. La Bonprix BFB girava bene in attacco e la difesa chiudeva costantemente le iniziative avversarie. Al riposo lungo Biella era avanti 29 a 25.

Anche il terzo quarto si apriva con una tripla biellese, questa volta di Trucano, e in un amen la squadra laniera volava sul +9. Un reazione d'orgoglio delle padrone di casa le riportava a -3, prima della chiusura del periodo con Biella a condurre 43 a 37.

Un'ulteriore apertura della frazione con una bomba biellese, questa volta a firma Raga, faceva subito capire che Biella non aveva intenzione di concedere niente alle avversarie. Quattro punti consecutivi di Ravinetto e il canestro di Dider portavano al massimo vantaggio biellese di 13 punti. Disperatamente Vercelli tentava un'improbabile rimonta ma le ragazze di coach Bertetti respingevano ogni tentativo fino al 60 a 49 finale per le biellesi.

Due punti che pongono la Bonprix BFB in testa al gruppone che si gioca sia l'accesso ai playoff che la salvezza diretta senza passare dagli spareggi. Sabato prossimo la squadra biellese ha l'opportunità di piazzare un altro importante tassello, tra le mura amiche, contro Area Pro. Le torinesi, dopo la sconfitta di sabato, ha l'ultima chiamata per evitare i playout. Le ospiti saranno sicuramente agguerrite, ma le ragazze biellesi hanno tutte le possibilità di uscirne vincenti se riusciranno a restare concentrate e a giocare come sono capaci.