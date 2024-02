Riascoltati per voi: Green Day - Dookie (1994)

Ottavo appuntamento per la rubrica “Riascoltati per voi”. Nel 1994, la band statunitense Green Day sforna un vero e proprio capolavoro, oggi vi presento “Dookie".

[Do you have the time to listen to me whine…], partiva così la celebre “Basket Case”, sfido chiunque non l’abbia ascoltata per radio, non abbia visto il videoclip su MTV, non l’abbia ballata o cantata a squarciagola! Con oltre 20 milioni di copie vendute in tutto il mondo, “Dookie” è il terzo album in studio dei Green Day nonché il loro album di maggior successo.

Il disco è un concentrato di energia e freschezza, è esplosivo e ribelle, il mix tra punk rock, pop e ritornelli che ti entrano in testa e non ti escono più fanno sì che i brani siano divertenti e potenti. Dalla traccia di apertura "Burnout" alla ballata conclusiva "F.O.D.", il disco è una raffica ininterrotta di energia.

Tutto questo grazie alla grandissima abilità musicale della band che in quel 1994 è al suo apice: il bassista Mike Dirnt insieme al batterista Tré Cool e al front-man/leader Billie Joe Armstrong eseguono in tutti i 40 minuti performance eccellenti. Da “Dookie" sono stati estratti cinque singoli di grande successo: “She”, “Longview”, “Welcome to Paradise”, "Basket Case”, il singolo mandato in onda su tutte le radio ottenendo un successo stratosferico insieme a “When I Come Around” hanno raggiunto la top 10 della Billboard Hot 100 e hanno contribuito a far conoscere i Green Day al grande pubblico, ovviamente li posso considerare tra i miei brani preferiti di questo album.

L'album ha contribuito a rilanciare il punk rock che all’inizio degli anni ’90 si era un po’ perso per strada, e ne ha definito il sound del pop punk degli anni ’90, tant’è che “Dookie" ha ottenuto innumerevoli riconoscimenti: oltre ad essere stato indicato da varie testate come l'album migliore del 1994 nel genere pop punk. Nel 1995 ha vinto il “Grammy Award” come miglior album di musica alternativa, mentre nel 2017 la rivista americana "Rolling Stone" l'ha classificato al primo posto nella classifica "50 Greatest Pop-Punk Albums".

Molto probabilmente qualche brano risulta forse un pochino ripetitivo, ma nel complesso credo che “Dookie” sia uno dei quegli album che ha fatto la storia della musica e per questo credo sia da ascoltare almeno una volta nella vita; sicuramente un disco imperdibile per tutti gli appassionati di punk rock e pop punk. Vero che vi ho fatto tornare la voglia di accendere l’hifi e di alzare il volume a palla? Voto: 8

Tracce: 1) Burnout – 2:07 2) Having a Blast – 2:45 3) Chump – 2:54 4) Longview – 4:00 5) Welcome to Paradise – 3:44 6) Pulling Teeth – 2:31 7) Basket Case – 3:04 8) She – 2:14 9) Sassafras Roots – 2:37 10) When I Come Around – 2:59 11) Coming Clean – 1:34 12) Emenius Sleepus – 1:44 13) In the End – 1:47 14) F.O.D. (Fuck Off and Die) – 5:48 (contiene la traccia fantasma All By Myself, scritta e cantata da Tré Cool). Durata: 40 minuti.

Formazione: Billie Joe Armstrong (voce e chitarre); Mike Dirnt (basso e cori) e Tré Cool (batteria e voce). Vorrei tanto conoscere le vostre opinioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo su “Dookie” ma anche dei Green Day e della loro musica. Al prossimo riascolto…