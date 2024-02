Il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci a Biella sabato 2 marzo

Il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e l'Assessore al Lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorino annunciano l'arrivo a Biella del Ministro per la Protezione Civile del Governo Meloni Nello Musumeci, previsto nella mattinata di sabato 2 marzo.

Il programma prevede il saluto ai volontari del Piemonte verso le 11.30 a cui seguirà l'illustrazione degli interventi governativi in tema di protezione civile e prevenzione.

L'appuntamento è presso la sede del Coordinamento di Protezione Civile territoriale guidato da Cleto Canova, in via Gersen, che per l'occasione sarà chiusa al traffico, consentendo così lo schieramento dei mezzi invitati a partecipare da tutto il Piemonte.

"Chi meglio del Ministro alla Protezione Civile - dichiarano Delmastro e Chiorino - può parlare di prevenzione, adattamento climatico e mitigazione di ogni rischio in un territorio come il nostro più volte ferito da eventi climatici estremi? Sarà quindi l'occasione per conoscere l'operato del Governo e del Parlamento, volto a tutelare con strumenti concreti questa Nazione fragile e vulnerabile. Un territorio complesso che ha bisogno di una "buona cura" per poter essere nelle condizioni di affrontare eventi che sarebbe improprio, se non errato, considerare ancora eccezionali. L'incontro con il Ministro sarà un'occasione per ringraziare tutti i volontari che con grande impegno mettono a disposizione le proprie capacità al servizio del territorio e dei cittadini. Un supporto prezioso per la nostra sicurezza, una sorta di ‘esercito di pace’ sempre a disposizione: anche per questo, l'occasione di un confronto diretto con il Ministro - concludono Chiorino e Delmastro - può diventare fondamentale per raccogliere tutte le istanze e favorire interventi ancora più funzionali, tempestivi e in sicurezza".