Biella, Foglio Bonda: la presentazione in via Italia in vista delle prossime elezioni FOTO FOTO(foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

Presentazione all’americana per il candidato di Buongiorno Biella Andrea Foglio Bonda che in Via Italia ha messo in pista la propria candidatura e del suo gruppo, presentandolo nella via principale di Biella.

E' stato un momento di dialogo e di confronto a cui ha partecipato anche la candidata del PD Marta Bruschi. Prove di alleanza per il ballottaggio? Probabile, ma a poco più di tre mesi dalla campagna elettorale, quella di Buongiorno Biella è stata una discesa in campo per convincere gli elettori della bontà del progetto, dedicato alle nuove generazioni, ma anche alla richiesta all’elettorato di non disertare le urne.