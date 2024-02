ANCI, Pella: "Collaborazione costruttiva Comuni con Governo dà concretezza ai progetti PNRR"

“I dati e gli obiettivi raggiunti, in anticipo, che sono stati illustrati dal Ministro Fitto in cabina di regia PNRR sono molto positivi e confortano in particolare il comparto dei comuni che attendeva la conferma sul riposizionamento delle risorse, circa 10 miliardi, rimodulate dal Piano in occasione della sua revisione. Sono stati spesi a oggi 45,6 miliardi, probabilmente una cifra sottostimata, che testimonia l'avvio di una crescita economica strutturale del Paese grazie a misure strategiche, rimodulate anche per essere realmente impattanti e più congrue nei tempi della messa a terra. Ringrazio il Ministro Fitto, in particolare per aver rispettato e tenuto fede alla promessa di ricollocare i progetti espunti in sede di rimodulazione all'interno di nuovi canali di finanziamento che consentiranno una maggiore probabilità di raggiungere il target atteso”. Così ha parlato Roberto Pella, vicepresidente vicario dell'ANCI, durante il suo intervento durante il Consiglio Nazionale ANCI.

E ha aggiunto: “L'azione istituzionale di ANCI, attraverso una collaborazione costruttiva nelle sedi tecniche e un dialogo costante con il Presidente del Consiglio Meloni, Governo e Parlamento, si conferma efficace nel far recepire le istanze dai territori all'interno dei provvedimenti approvati spesso ad ampia convergenza delle forze politiche parlamentari, a testimonianza di un impegno costante e di un atteggiamento di leale e proficua collaborazione. Da tempo si attendevano risposte in materia di giustizia, in particolare sull'abuso d'ufficio, di semplificazione e di fisco, molte delle quali le abbiamo ritrovate proprio nei più recenti provvedimenti approvati come la Legge di Bilancio, la legge delega fiscale e il Decreto Milleproroghe. Nei prossimi mesi ci attendiamo anche di poter lavorare a una revisione del Testo Unico, che riprenda il percorso avviato nella scorsa legislatura, con il proseguimento dei lavori del tavolo di confronto con il ministero dell’interno e istituito dal Sottosegretario Ferro con ANCI e UPI”.