Successo a Riviera, Zubiena, per la tradizionale fagiolata FOTO

Successo a Riviera, Zubiena, per la tradizionale fagiolata

E' sempre un successo la fagiolata a Zubiena, in frazione Riviera, e quest'anno si conferma ancora più importante. Oggi, domenica 26 febbraio, è stata veramente grande l'affluenza delle persone che si sono messe in fila per portarsi a casa una porzione di questo piatto della tradizione del carnevale.

A organizzare l'evento è stato il gruppo dei ragazzi della Riviera, in collaborazione con la Pro Loco. Hanno preparato 6 paioli fumanti, che sono stati distribuiti a partire dalle 12. All'evento erano presenti anche le maschere del paese, il Sinibaldo e la Sulfurosa.

"Siamo molto contenti del successo di questa giornata - racconta Roberto Miglietti alla guida del gruppo negli ultimi sei anni - e ringraziamo anche le persone che a questo evento fino a oggi hanno dato davvero tanto in tutti questi anni, della fiducia che hanno riposto in noi per portare avanti questa iniziativa".