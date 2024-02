Fine settimana con “’L Carver ‘d Netro” FOTO

Anche quest'anno ha regalato momenti speciali “’L Carver ‘d Netro”, che ha preso il via venerdì 23 febbraio.

L'inizio dei festeggiamenti è stato al Salone Polivalente, con la serata in maschera in discoteca insieme ai coscritti del 2006 e dj Perry, quindi ieri in Municipio, c'è stata la consegna delle chiavi alle maschere del paese, Conte, Contessa, seguita, alle 20, dalla cena al Salone Polivalente a base di “Pulenta e marlus”.

I festeggiamenti però non sono ancora finiti perchè oggi, domenica 25 febbraio, sarà distribuita la fagiolata preparata dal Gruppo Alpini con benedizione alle 11:30, seguita dalla distribuzione.

Nel pomeriggio, alle 14:30 maschere e gruppi mascherati si sono dati appuntamento in Piazza Vittorio Veneto, dove dalle 15, sfileranno accompagnati da Banda Musicale di Netro, Pifferi di Santhià, Marciapé Street Band, e Majorettes e Sbandieratori di Ferrere.

Alle 16:30 la chiusura dei festeggiamenti con l'esibizione e la premiazione delle maschere al Salone Polivalente.