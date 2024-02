A Massazza una grande torta per la 50° edizione del carnevale benefico

Si sono conclusi sempre con allegria con una grande torta i festeggiamenti in occasione della 50° edizione del carnevale benefico, nel padiglione per gli eventi in Piazza Don Vigna.

La mattinata di oggi domenica 25 febbraio era iniziata con la "Carnival Run" e la distribuzione della fagiolata.