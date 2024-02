Croce Rossa, a Cossato al via corso per imparare le manovre salvavita di base (foto di repertorio)

Il nuovo corso di BLSD Laico aperto a tutta la popolazione si terrà mercoledì 28 febbraio, dalle 18.30, presso la sede CRI a Cossato.

Cosa si imparerà? Alla fine del corso sarete in grado di effettuare le manovre salvavita di base e la rianimazione cardiopolmonare; inoltre, si sarà in grado di utilizzare il defibrillatore semiautomatico (DAE) in caso di arresto cardiaco. Per info e iscrizioni: alessandro.maio@piemonte.cri.it