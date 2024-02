Edilizia, parla il segretario della Cgil/Fillea: “Settore in espansione, ecco le novità principali”

“L’edilizia e l’edilizia dell’industria sono settori in espansione e, in tempi buoni, portano a buone risposte salariali, al recupero dell’inflazione nei contratti del legno/arredi, oltre che una risposta all’ottimo andamento di settore”. Parola di Ivan Terranova, segretario della Cgil/Fillea per la provincia di Biella e di Vercelli.

Il sindacalista aggiunge e spiega: “E’ stata siglata l’ipotesi di accordo per il Ccnl/lapideo, laterizi e cemento. Gli aumenti retributivi sono pari a 123 euro per il lapideo (parametro 136), 100 euro per il laterizio (parametro 136), 119 euro per il settore cemento (parametro 140). Sono inoltre previste due tranche: il 1° gennaio 2024 e il 1° gennaio 2025. Per il lapideo i due aumenti sono pari a 86,10 euro (gennaio 2024) e 36,90 (gennaio 2025); per il laterizio 73 euro e 27; per il settore cemento 83,30 e 35,70. Inoltre, a sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori, è stata riconosciuta una somma una tantum di 600 euro distribuita in 3 tranche: 300 euro a partire da febbraio 2024, 150 ad aprile 2024 e l’ultima di 150 euro a settembre 2024”.

“La nostra scelta è stata di procedere prima al rinnovo della parte economica, in un momento di grande necessità per tutte le persone che rappresentiamo come associazione - spiega Terranova -. I dati positivi del settore dell’edilizia hanno portato sulla provincia un incremento salariale alla voce Elemento variabile della retribuzione dovuta alla scorsa contrattazione dell’integrativo territoriale dapprima solo su livello industria e infine con la contrattazione regionale. La positività del settore e la scelta dei giusti parametri ha portato oltre 400 euro nelle tasche degli addetti. Ed infine due grandi sfide ci aspettano, la prima in ambito territoriale: l’edilizia industriale territoriale. Abbiamo l’ambizione, vista la necessità di attrarre giovani nel settore, di voler costruire un integrativo che renda più appetibile e naturale scegliere come indirizzo per i giovani di entrare nel settore edilizia oltre al voler confermare l’E.v.r. anche per il prossimo triennio”.

“E’ necessario sviluppare il territorio attraverso l’esecuzione dei progetti del Pnrr che speriamo generino lavoro per il territorio - conclude Terranova -. La seconda è il rinnovo del Ccnl edilizia. Alcuni elementi importanti sono stati già portati nel precedente, ad esempio l'aumento della quota a favore della quota per iscrizione al fondo pensione, così come forti incentivi di garanzia per chi perde il posto di lavoro ed è vicino al pensionamento. Le parole d’ordine sono sicurezza, salario e professionalizzazione”.