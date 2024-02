Tennistavolo, Immobiliare Bugella avanti tutta in D3

Sono i ragazzi dell' Immobiliare Bugella a ricevere gli onori della cronaca che, con un rotondo 6 a 0, fanno proprio il derby col Vigliano al PalaAguggia e proseguono la marcia al vertice del campionato. Nonostante il punteggio è stata comunque una partita combattuta.

2 vittorie per Riccardo Motta e Erick Marangone, una a testa per Tommaso Zoppello e Gabriele Negrone. Ora per i ragazzi di Daniela Sandigliano il prossimo impegno contro l Ivrea in trasferta può essere già fondamentale per la promozione in D2. In C2 UnipolSai di Bocchio cede lo scontro al vertice uscendo sconfitta per 5 a 3 dalla forte compagine del TT Vercelli.

Gara in perfetto equilibrio fino al 3 a 3 poi l'allungo decisivo dei vercellesi sospinti dai forti Grigatti e Corallini. Due vittorie per Michele Capodiferro e una di Matteo Bianchetto per i 3 punti dei locali. In D1 lotta ma esce sconfitta MB Line, che deve soccombere 4 a 2 dal forte Vigliano nel derby di D1.

Di Paolo Furno e Roberto Fazzari i due punti dei padroni di casa che comunque non sfigurano di fronte a Panaite e compagni. Per Fazzari e compagni ancora comunque tutto aperto per la corsa alla salvezza.