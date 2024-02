Biella, Fondo Edo Tempia: al Tè delle donne profumi e prevenzione.

È dedicato in tutti i sensi alle donne l’appuntamento del 5 marzo nella sala conferenze del Fondo Edo Tempia a Biella: si parlerà di un profumo-icona del fascino e della bellezza come Chanel N°5 grazie alle parole dell’esperta Nicoletta Ramella Pezza, ma sarà anche un’occasione per sostenere i programmi di prevenzione e di ricerca per i tumori femminili che saranno presentati da Adriana Paduos, direttore sanitario del Fondo. Tra le partecipanti all’evento che vorranno contribuire con una donazione sarà messa in palio una confezione del prezioso profumo. Per tutte saranno offerti tè e biscotti.

Il format del “Tè delle donne”, già sperimentato in passato, prevede proprio una chiacchierata informale ma utile. Quella delle 17,30 di martedì 5 marzo lo sarà per approfondire la conoscenza sul mondo dei profumi, legato strettamente a quello di fiori, piante ed essenze. È questo l’ambito preferito di Nicoletta Ramella Pezza, che è vicepresidente del Garden Club. La sua conferenza debuttò proprio a Biella nel 2021, in occasione della mostra “Coco+Marilyn” a palazzo Gromo Losa, con il legame dato dalla celebre frase di Marilyn Monroe che andava a dormire indossando solo due gocce di Chanel N°5. Da lì è stata riproposta in varie città d’Italia ed è pronta a tornare “a casa”, accolta dal Fondo Edo Tempia. «Nell’imminenza dell’8 marzo» dice Nicoletta Ramella Pezza «è un’occasione per valorizzare la figura femminile di Coco Chanel che ha precorso i tempi, unendo creatività, imprenditoria e marketing». Nella stessa circostanza poi si parlerà anche della prevenzione dei tumori femminili e degli strumenti per metterla in pratica, dai programmi regionali di screening al seno e al collo dell’utero agli ambulatori di prevenzione che mettono gratuitamente a disposizione consulti con gli specialisti di numerose discipline nella sede di via Malta. Sarà a sostegno di questi progetti la raccolta fondi legata alla messa in palio del profumo tra le partecipanti all’evento.