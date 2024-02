Approfondimenti su Gherardo Segarelli, Dolcino, Margherita e il movimento degli Apostolici su www.dolcinosegarelli.it

Siamo lieti di presentare alla comunità scientifica, agli appassionati di storia e alla cittadinanza una nuova iniziativa culturale dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia (Istorbive) che arricchisce l’offerta di strumenti per la conoscenza e la valorizzazione della storia.

L’Istorbive rende da oggi liberamente disponibili sul web, all’indirizzo www.dolcinosegarelli.it, saggi, materiali e strumenti scientifici per approfondire gli studi su Gherardo Segarelli, Dolcino, Margherita e il movimento degli Apostolici. Sono stati raccolti e ordinati da Corrado Mornese, promotore dell’iniziativa che l’Istorbive ha deciso di condividere, sostenere e divulgare, assumendosene la gestione.

L’obiettivo è quello di concentrare in un unico spazio virtuale contributi anche rari che rischiano la dispersione e la rimozione, fornendo ai visitatori un repertorio di risorse altrimenti difficili da reperire.

Il progetto è in divenire: il sito sarà arricchito con altri contributi e costantemente aggiornato.