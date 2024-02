Salva bimba caduta dal quinto piano, Mattia Aguzzi nominato Cavaliere dal presidente Sergio Mattarella

L'estate scorsa durante una passeggiata per le vie di Torino aveva salvato una bambina caduta dal quinto piano. Oggi Mattia Aguzzi, 37 anni, ha ottenuto dal Presidente Sergio Mattarella l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica “per aver salvato una bambina precipitata da un palazzo rischiando per la propria incolumità fisica”.

A darne notizia è l'agenzia Adnkronos. Il 37enne mentre stava camminando si era accorto della situazione di pericolo che stava correndo la bambina appesa alle grate di un balcone dell'edificio in via Nizza 389. Mattia senza esitare, si è preparato per prendere la bambina al volo salvandole la vita.

L'uomo era già stato premiato dalla Regione Piemonte "per l'alto senso civico dimostrato".