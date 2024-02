Biella dice NO alla guerra, tante bandiere della pace sventolano in piazza nonostante la pioggia (foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

“Chiediamo un immediato cessate il fuoco a tutte le parti in conflitto per porre fine alla sofferenza della popolazione civile”. Questo l'obiettivo dichiarato dagli organizzatori del presidio di pace Luminosa, andato in scena nel pomeriggio di oggi, 24 febbraio, in piazza Curiel, a Biella.

Nonostante la pioggia e il clima tipicamente invernale, erano presenti molti cittadini che, con tanto di bandiera della pace in mano, hanno espresso il proprio NO alla guerra e alla sopraffazione dei popoli, piegati dai conflitti di tutto il mondo, come Ucraina, Siria, Medio Oriente, Africa.