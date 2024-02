A Masserano la rimpatriata di 58 ex sindaci del biellese - Foto e video di Benedetti e Ciccarelli per newsbiella.it

Un quarantennio di amministrazione nelle storie dei sindaci che si sono succeduti alla guida dei comuni biellesi e che, dall'iniziativa di Alfio Serafia, ex Sindaco di Mezzana, e Mario Lacchia, ex Sindaco di Salussola, hanno avuto il piacere di ritrovarsi, oggi 23 febbraio, per un evento conviviale in cui si sono intrecciate storie di vita vissuta nelle varie legislature, tra vicissitudini, successi e molto tempo dedicato al territorio.

Durante il pranzo, preparato dalla locale Pro Loco, le conversazioni hanno attraversato epoche, esperienze e lavoro con passione nel servizio pubblico, ricordi condivisi e sfide affrontate, oltre ad aneddoti politici e riflessioni sul cambiamento dei luoghi e della popolazione nel corso degli anni.

Un momento di condivisione che ha reso la giornata un'occasione speciale. Ha così commentato Alfio Serafia: "Il successo di questo evento, a cui un gran numero di ex sindaci ha risposto con piacere, si ripeterà sicuramente il prossimo anno. Voglio mandare un pensiero a due ex sindaci che non ci sono più, Luigi Squillario e Carlo Cabrio. Ringrazio tutti i presenti per aver risposto positivamente a questo appello, è un piacere ripercorrere un pezzo di storia dell'amministrazione del territorio insieme a tutti voi".

Ad accogliere tutti gli ex Sindaci, in prima fila, l'attuale padrone di casa, il Sindaco di Masserano, Andrea Mazzone: "In questa giornata, con i colleghi che hanno ricoperto la carica di Sindaco nelle passate legislature, c'è solo da imparare. E' una occasione di dialogo e per me il dialogo è fondamentale".