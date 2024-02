Una nuova proposta di eBike Biella, direzione Andrate FOTO

L'idea di seguire il Tracciolino fino ad Andrate sarebbe stata anche intelligente per il giro "tranquillo" che avevamo pianificato; peccato che dopo appena un chilometro la strada che porta all'Alpone ed al Pian del Morto ci attrae come una calamita nonostante la pendenza che in alcuni tratti supera abbondantemente il 20%.

Saliamo abbastanza agevolmente (si fa per dire) fino a ca. 1350 dove effettivamente inizia la neve. Che si fa?... ma dai saranno 3-4 tornati.... vorrai mica rinunciare? Morale, dopo un primo tratto percorso tra un moccolo e l'altro (ficcati nella testa che con la neve fresca i tacchetti dei copertoni si riempiono e slittano...) si passa alla modalità walk e "spintage"! Non sono 3-4 tornanti è circa un chilometro e mezzo e 150 metri di dislivello a spinta affondando fin quasi al ginocchio. Il panorama è bellissimo ma il "rosario" delle imprecazioni riecheggia nella valle.

Finalmente raggiungiamo il piano e poi ci godiamo la discesa in sella fino a passare in zona Alpe Cavanna e poi Pian Bres. Poteva anche bastare... ed invece ad Andrate ci infiliamo nel Toboga (già che ci siamo almeno divertiamoci un pò) che lasciamo per proseguire in direzione Torrazzo e Sala.