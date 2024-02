Karate, ottimi risultati per la Ippon 2 alle Qualificazioni Regionali Cadetti e al Trofeo Esordienti

Si sono tenute a Leinì, nello scorso fine settimana, le qualificazioni Regionali dei Campionati Italiani di Karate della categoria Cadetti che si terranno al Lido di Ostia il Prossimo 1 e 2 marzo.

Grandi risultati degli atleti della Ippon 2 di Biella che hanno conquistato tre medaglie d’oro, due d’argento e tre di bronzo ottenendo otto qualificazioni.

Alberto Blotto, Letizia Cardinale e Lorenzo Marinone hanno conquistato l’oro, argento per Bianca Zanetti e Trotto Zoe, bronzo per Mattia Monteleone, Nicolas Aggerholm e Vittoria Pozzo. Seguono poi i piazzamenti di Aimo Miani 5°, Caterina Sasso 7ª e Edoardo Quinto che, alla sua prima esperienza, si è fermato al primo turno.

Qualificata di diritto Francesca Magliola in virtù del quinto posto ottenuto ai Campionati Italiani dello scorso anno.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, sempre a Leiní, si è svolto il Trofeo Giovanissimi per le categorie Esordienti (13 e 14 anni) e Under 12. Per la categoria Esordienti hanno partecipato cinque giovani atleti: medaglia d’oro per Fattori Aurora nel kumite e per Castello Maggie nel kata, Fierro Assia 2ª classificata, Nicolello Luca 3º classificato e 5º posto per Beltrami Andrea.

Soddisfazione per il maestro Feggi e per tutto lo staff della Ippon 2 per questa nuova ottima prestazione dei propri atleti.