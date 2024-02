Dragon’s Karate vola in finale: le promesse Pleitavino e Roberto

Leinì ospita la prima gara dell'anno della palestra Dragon's Karate di Vigliano Biellese, la categoria Senior sarà la prima del 2024 a tentare la qualificazione alla finale nazionale di Lido di Ostia, il Maestro Arpone Palma arriva a Leinì con 3 atleti: Roberto Sara, Bellan Nicola e Pleitavino Simone. Questa volta si svolgeranno per la palestra entrambe le specialità sia kata che kumite.

La prima atleta a salire sul tappeto è Roberto Sara con il kata che centra subito la qualificazione, poi è la volta dei suoi compagni, Bellan Nicola che non al massimo della forma non riesce nell'intento, ma non manca l'obbiettivo Pleitavino Simone che per l'ennesima volta torna a Lido di Ostia in una gara difficilissima, ma sempre emozionante da svolgere e assistere.