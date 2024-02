AMSAP, Carlo Tarello confermato presidente, FOTO

Si è riunito martedì sera per la prima volta il nuovo Consiglio Direttivo di AMSAP, il Club di auto e moto d’epoca, federato ASI, di Biella. All’ordine del giorno l’annunciato rinnovo delle cariche sociali e la distribuzione degli incarichi interni ed esterni al Consiglio.

Carlo Tarello è stato riconfermato Presidente del Club, che continuerà quindi a guidare per il triennio 2024, 2025 e 2026. Al suo fianco, anche loro riconfermati, ci saranno il Vicepresidente, Guido Gili, il Segretario, Lucio Ferrigo, e il Tesoriere, Paolo Chiocchetti. Sono stati anche riconfermati gli incarichi di Commissario Tecnico Auto e Moto di Giuseppe Simonato, che sarà affiancato dall’insostituibile Elio Barbero, Commissario Tecnico Moto di AMSAP … da sempre (anche se non più facente parte del Direttivo); e poi, come Commissario Tecnico Auto, dalla “new entry” Alessandro Patumi. Va ricordato che Patumi sarà anche, per evidenti “ragioni anagrafiche”, il referente di ASI Giovani del Club.

Altri incarichi sono invece stati redistribuiti fra i consiglieri nuovi o riconfermati. Non essendosi più ripresentato Teresio Zola, i nuovi Responsabili di Eventi e Manifestazioni AMSAP saranno Mario Banfo e il nuovo Consigliere Sebastiano Paterniti.

Gli altri due nuovi Consiglieri, Giorgio Clerico e Renzo Costenaro, si occuperanno invece il primo della Segreteria Soci, Adesioni e attività amministrative (a fianco del Tesoriere, Paolo Chiocchetti); mentre il secondo sarà il Consigliere di riferimento per tutte le tematiche che riguardano il settore delle cosiddette “Classic Car” (cioè le vetture più anziane).

Dal punto di vista operativo, infine, come già detto in occasione della recente Assemblea Ordinaria, il responsabile delle relazioni con ASI (per quanto riguarda, per esempio, i CRS, cioè i Certificati di Rilevanza Storica auto e moto) sarà sempre il socio “non Consigliere” Antonio Recco.

Prima di concludere, va ancora ricordato che AMSAP continuerà a collaborare con il MotoClub Perazzone–Cavallini , guidato dal Presidente, Giuseppe Simonato e rappresentato in Consiglio anche dal Consigliere Giorgio Clerico. E poi, nuovo “tassello” che si aggiunge, va detto che AMSAP certo attiverà interessanti sinergie con il Club Fiat 500 di Biella, di cui è animatore e attivissimo esponente il nuovo Consigliere Sebastiano Paterniti.

Il calendario eventi 2024 verrà predisposto a breve ma già si sa che il primo appuntamento sarà la tradizionale visita benefica alla Domus Laetitiae di Sagliano Micca, in programma sabato 2 marzo alle ore 15,00.

“E’ questo un appuntamento per noi molto importante” spiega il Presidente Carlo Tarello; “una tradizione che abbiamo sempre cercato di mantenere, anche nel periodo del Covid”. La Domus Laetitiae di Sagliano Micca è una Cooperativa di Solidarietà Sociale che, dal 1984, si occupa di tematiche relative alla disabilità intellettivo / relazionale / mentale. Negli anni la struttura ha sviluppato tutta una serie di servizi (residenze, centri diurni, integrazione scolastica, assistenza domiciliare, assistenza educativa territoriale, inserimento lavorativo e altro ancora); ha attualmente 125 soci e offre servizi a circa 400 famiglie.