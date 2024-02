I ragazzi del Liceo Artistico all'opera tra foto e lavorazione del vetro FOTO

Giornate importanti per il Liceo Sella indirizzo Artistico di Biella. Dopo mesi in cui si è dato particolare attenzione alla progettazione, ecco vedere i ragazzi all'opera tuffarsi a capofitto dentro ai progetti che li vedono coinvolti in prima persona. Sono partite le collaborazioni su tanti fronti dove gli allievi si avvicinano alla fotografia etica con un lavoro a cui fa capo Anna Fileppo e per cui stanno lavorando su stampe fotografiche di grandi dimensioni.

Altra collaborazione che il nostro istituto ha in piedi in questo momento è quello con lo spazio BI-BOX di Irene Finiguerra, che ci ha permesso ancora una volta di collaborare con artisti internazionali. Quest'anno abbiamo avuto per una intera giornata l'onore di avere in cattedra Silvia Levenson che ha affiancato circa 50 ragazzi, facendo scoprire loro la magia del vetro. "È stato subito interesse, curiosità, entusiasmo - dicono gli insegnanti - i ragazzi finalmente hanno potuto conoscere e confrontarsi con artisti importanti in carne ed ossa e non solo citati dalle pagine dei libri di storia dell'arte".