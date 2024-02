Corso di apicoltura a “Su Nuraghe”

Serata affollata venerdì 16 febbraio per la prima serata del corso organizzato dall’Associazione Biellese Apicoltori e dal Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe”. A intrattenere i partecipanti è stato il prof. Giorgio Bello, insegnante di agraria presso l’Istituto “Vaglio Rubens”, che, con un linguaggio semplice e accattivante e utilizzando alcuni brevi video selezionati dalla rete, ci ha parlato di morfologia, anatomia e fisiologia delle api nonché di organizzazione dell'alveare e comportamento.

Erano presenti molti aspiranti apicoltori ma anche praticanti di lunga data che pur conoscendo già molti aspetti della vita delle api hanno potuto comprenderne la complessità e le difficoltà che le stesse stanno attraversando in questo ultimo decennio, a causa dei cambiamenti climatici e l’introduzione di specie aliene dovute alla globalizzazione.

Venerdì 23 febbraio (ore 21:00, al circolo “Su Nuraghe” a Biella via Galileo Galilei 11) si replica. Sarà ancora relatore il prof. Bello che illustrerà i vari interventi dell’uomo apicoltore, nel corso dell’anno, volti a mantenere le api in una situazione di benessere e, tempo permettendo, anche ricavare qualche soddisfazione in termini di miele.

Per l’accesso al Circolo è necessario essere tesserati. La tessera potrà essere fatta al momento del primo accesso.