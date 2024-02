TeamVolley, trasferta affascinante per il Bonprix all'Arena di Monza

Lo stesso campo dove normalmente giocano Paola Egonu, Miriam Sylla e Alessia Orro. Oppure, i vari Galassi e Maar nella Superlega maschile. La terza giornata del girone di ritorno in Serie B2 nazionale sarà speciale per il Bonprix TeamVolley, che sabato affronterà nel grande Palasport brianzolo (4500 posti a sedere) la formazione giovanile del Vero Volley Monza. Primo servizio alle 21, contro un avversario giovane e molto fisico.

Coach Fabrizio PREZIOSA: «Il Vero Volley è una squadra difficile da affrontare: in casa ha perso solo due partite in stagione ed è la formazione con il potenziale offensivo maggiore, per forza fisica e centimetri. Si tratta dell’Under18 di una squadra di Serie A1, con diversi profili di caratura nazionale. Sarà tosta: avendo guardato le ultime partite che hanno giocato e i tabellini, non usano un sestetto stabile, ma ruotano spesso e non sarà facile stabilire le caratteristiche di ogni loro reparto. Possiamo però concentrarci maggiormente sulla nostra prestazione, che è quello che ci interessa di più: il primo dei quattro obiettivi prefissati per sabato. Dobbiamo dare continuità alla vittoria con Busnago, migliorandoci; dobbiamo puntare a sbloccarci in trasferta, perché non vinciamo da novembre; proveremo ad allungare sulle dirette inseguitrici e guardare anche a chi ci precede, in questo caso proprio la stessa Monza, cercando di riprendere il sesto posto. Ci sono tante cose su cui lavorare, in palestra».

La banda Beatrice BIASIN: «Quella di sabato è una partita molto importante, soprattutto dal punto di vista mentale. Dobbiamo cercare la conferma del risultato ottenuto contro Busnago, questa è la speranza. È stata una vittoria molto importante dal punto di vista emotivo, dato che venivamo da qualche settimana in cui non riuscivamo ad esprimerci, per una sorto di “blocco” che non ci faceva lavorare bene. Il tutto è culminato nella serataccia di Lazzate. Con Monza, dobbiamo riconfermarci».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLÙ

Serie B2 Sabato 24/2, ore 21. Arena di Monza Vero Volley Monza – BONPRIX TEAMVOLLEY Serie D Sabato 24/2, ore 19.30. Palestra Ist. “Sacra Famiglia” di Torino SaFa 2000 – BOTALLA TEAMVOLLEY

Under18 Martedì 27/2, ore 20.30. Centro sportivo di San Maurizio d’Opaglio (NO) Sammaborgo U18t Eccellenza – GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY

Under16 Domenica 25/2, ore 15. Palasport “Geirino” di Ovada (AL) L’Antica Farinata Pallavolo Ovada – DE MORI TEAMVOLLEY

Under13 Sabato 24/2, ore 10.30. Palasport di Lessona (BI) CONAD TEAMVOLLEY – San Giacomo Azzurra

Under12 Domenica 25/2, Palestra “Italo Grassi” di Varallo Sesia (VC) Ore 15: Gaglianico Volley School – CONAD TEAMVOLLEY BIANCA Ore 15.30: Valsesia Team Volley 11 – CONAD TEAMVOLLEY BIANCA Ore 16: CONAD TEAMVOLLEY BLU – Virtus Biella Nera Ore 16.30: CONAD TEAMVOLLEY BLU – Virtus Biella Fucsia Ore 16.30: Valsesia Team Volley 12 – CONAD TEAMVOLLEY BIANCA