Pattinaggio a rotelle: al via la stagione agonistica .

Si sono svolti lo scorso week end a Pescara i Campionati Italiani Indoor di pattinaggio a rotelle e 7 atleti biellesi hanno portato in alto i colori della Bi Roller Pattinaggio Biella.

Le diverse competizioni hanno visto i migliori pattinatori italiani delle categorie Allievi, Junior e Senior contendersi i primi titoli della stagione.

Buone le prestazioni degli atleti biellesi, diversi di loro al cambio di categoria e dunque al primo momento di confronto con gli antagonisti provenienti da tutto il resto d’Italia. Le gare in programma erano il giro contrapposto, la gara di fondo 3000 metri per gli Allievi e 5000 metri a punti per Junior e Senior e la gara 1000 metri.

La pista di Pescara è una parabolica molto tecnica che, rispetto al passato, è stata affrontata con maggiore competenza tecnica da parte degli atleti biellesi grazie al fatto che, da alcuni mesi, la squadra si allena sulla pista parabolica che si trova a Pernate, un quartiere di Novara.

Ma perché andare fino a Novara? Semplicemente perché nel Biellese non esiste nessuna pista di pattinaggio e gli amministratori locali non dimostrano alcuna attenzione a questo sport. Così, durante l’estate scorsa, i ragazzi della Bi Roller si sono tirati su le maniche e hanno anche dedicato la loro manodopera per fare lavori di ristrutturazione dell’impianto che, da allora, hanno iniziato ad usare con regolarità facendo enormi sacrifici data la distanza.

Grazie all’adozione della nuova strategia hanno guadagnato in tecnica, come dimostrano i primi interessanti risultati di stagione. Andrea Mazzola, al primo anno di categoria come Allievo, ha migliorato di parecchio il suo tempo dello scorso anno sulla stessa pista e ha conquistato un ottimo 15° posto nel giro contrapposto, nella 1000 invece ha sfiorato la qualifica al turno successivo. Michele Rocchetti, anche lui Allievo, ha dato il suo meglio nella 1000 metri, una gara molto difficile tatticamente e faticosa, superando il primo turno di qualifica e aggiudicandosi la 17a posizione in classifica finale.

Annibale Sangiorgi, al primo anno di categoria con gli Junior, non è riuscito a dare il meglio di sè nella gara sua preferita, il giro contrapposto, facendo una salva partenza, poi perdendo in aderenza, e scivolando in curva. Chiudendo in 21a posizione si aggiudicandosi comunque l’inserimento nella graduatoria di Studente-Atleta di alto livello del Coni, per l’anno 2024.

Dora Ferretto, categoria Junior, ha corso una buona gara nel giro contrapposto, chiudendo in 21’ posizione, e Susanna Rocchetti ha chiuso in 27 posizione la gara 1000.

Per la categoria superiore, Senior, hanno corso Achille Sangiorgi al primo anno di categoria e Saverio Valli. Entrambi hanno migliorato molto i loro tempi di gara.

Il team composto dai due senior Achille Sangiorgi e Saverio Valli e dallo junior Annibale Sangiorgi ha anche corso per la prima volta la gara americana nella massima categoria, riuscendo a concludere bene e senza errori.

Concluso questo primo appuntamento agonistico ci si prepara per le prossime gare di una stagione che si prospetta davvero molto intensa di appuntamenti: partendo dai Campionati Regionali per tutte le categorie che si svolgeranno nei mesi di marzo ed aprile; il circuito CNO che prenderà avvio nel giorno di Pasquetta e vedrà 9 gare tra Piemonte, Liguria e Lombardia; il circuito Italian Roller Cup per le categorie maggiori che vedrà 6 tappe tra Lombardia e Veneto; altri trofei nazionali ed internazionali come la gara di Geisingen in Germania in programma dal 18 al 21 aprile e i Campionati Italiani strada e pista, rispettivamente a maggio e luglio.

Bi Roller sarà impegnata anche nell’organizzazione di una delle gare di CNO: la 2a edizione del Trofeo Alpi Biellesi Oasi Zegna che si svolgerà il 15 giugno e in programma ha una gara sprint in salita di 60 metri sulla strada di accesso al piazzale 2 di Bielmonte e una cronoscalata di 2100 metri dal Bocchetto Sessera a Bielmonte. Si tratta di una gara molto particolare, unica nel suo genere, che coinvolgerà atleti da tutta Italia.