Biella , da “Angelico” imperdibili ribassi sui saldi!

E’ arrivato il fuori tutto sui saldi di Angelico che promette di conquistare gli amanti dello stile con offerte eccezionali e sconti imperdibili.

Con sconti fino al 70% su una selezione di articoli uomo, questi saldi si presentano come un'opportunità unica per rinfoltire il proprio guardaroba con qualità a prezzi super vantaggiosi. Abiti da uomo che incarnano eleganza e raffinatezza saranno disponibili a partire da 199€, mentre cappotti da uomo, perfetti per affrontare le giornate più fredde con stile, saranno proposti a partire da 189€.

Ma le sorprese non finiscono qui: tutta la collezione donna sarà scontata del 50%, offrendo l'opportunità di aggiungere un tocco di glamour al proprio look a prezzi convenienti.

Questo evento è un'occasione da non perdere per chi desidera accaparrarsi capi di qualità a prezzi irrinunciabili.

Preparatevi a fare scorta di stile e classe: i ribassi sui saldi del brand Angelico stanno per arrivare!

Il Lanificio Angelico nasce nel 1959, nel cuore della produzione tessile Italiana. In breve tempo, partendo da una modesta attività di tessitura artigiana, Angelico ha saputo evolversi fino a diventare una delle più rilevanti realtà industriali nel contesto del prestigioso panorama tessile Biellese. Questo percorso di crescita ha contribuito a consolidare la reputazione di Angelico come un marchio di eccellenza nel settore tessile, distinguendosi per la sua capacità di coniugare la tradizione con le più moderne tecnologie e tendenze del mercato moderno.

STORE: Biella, Castelguelfo, Fidenza, Franciacorta, Gaglianico, Guanzate, Ivrea, Manerba, Mondovì, Napoli, Palmanova, Scalo, Treviso, Valdichiana, Vercelli, Vicolungo

SITO: https://angelico.it/

MAIL: customercare@angelico.it

INDIRIZZO: Via Cavour, 67 – Gaglianico (BI), 13894 / Via San Filippo, 3 – Biella (BI), 13900

TELEFONO: 015 2548801