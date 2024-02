Dal Nord Ovest - Moto e auto si scontrano all'incrocio, ferito centauro

Nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 21 febbraio, due veicoli, un'auto e una moto, si sono scontrati all'incrocio tra via Bedisco e via Sempione, a Oleggio. Le circostanze esatte dell'incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Nel violento impatto, il conducente della moto ha riportato ferite ed è stato prontamente soccorso sul posto da un'ambulanza del servizio sanitario 118. Successivamente, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Novara per ricevere le cure necessarie. Al momento, non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle condizioni della persona coinvolta nell'incidente.