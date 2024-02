Dal Nord Ovest - Insulta i finanzieri e mostra loro una pistola: in casa aveva anche un arsenale

Insulta i finanzieri e mostra loro una pistola: 48enne denunciato. In casa aveva anche un arsenale

Ha inveito senza motivo contro i finanzieri, per poi mostrare loro un'arma: per questo motivo un 48enne è stato denunciato. Una pattuglia della Finanza di Torino, recatasi presso una villa sulle colline dell’hinterland del capoluogo per effettuare la notifica di un atto amministrativo, è stata fatta oggetto di ingiurie da parte di un vicino di casa del destinatario della notifica.

L'uomo oltre a pronunciare frasi irriguardose nei confronti dei militari, ha anche mostrato con fare minaccioso una fondina, dalla quale spuntava l’impugnatura di un’arma. A seguito delle parole, le Fiamme Gialle ha perquisito l'abitazione del 48enne dove hanno sequestrato due pistole ad aria compressa con munizione, oltre a 3 spray urticanti.

Nell'abitazione sono stati rinvenuti anche un coltello con lama da 15 cm, un pugnale da lancio, un nunchaku da arti marziali, uno shuriken d’acciaio a tre punte acuminate, una fionda professionale e un arco con diverse frecce di metallo. I militari denunciato l'uomo per “resistenza a pubblico ufficiale”, “porto di armi od oggetti atti ad offendere” e “oltraggio a pubblico ufficiale”.