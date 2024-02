Villanova Mondovì in lutto per la tragica scomparsa di Alessandro Fiorito, socio della Refuel Brewing Company

"Con il cuore a pezzi che vogliamo salutare uno dei pilastri della Refuel. Ale era un amico prezioso, un collega entusiasta, uno dei soci che ha creduto fin da subito in questo progetto. Siamo senza parole di fronte a ciò che è accaduto e il nostro primo pensiero va ai suoi cari. Mancherai a tutti noi".

Con queste parole di affetto e cordoglio la Refuel Brewing Company di Villanova Mondovì, dà l'ultimo saluto ad Alessandro Fiorito, che ha perso tragicamente la vita nella giornata di ieri, mercoledì 21 febbraio, durante un lancio con la tuta alare ad Abbadia Lariana, alle porte di Lecco.

Sessantadue anni, residente a Gallarate, in provincia di Varese, Fiorito era ex pilota di aerei ed era socio della Refuel Brewing Company, esperienza brassicola nata da un gruppo di amici e piloti. Ieri a dare l'allarme e ad attivare la macchina dei soccorsi è stato un testimone che dopo aver visto una persona lanciarsi con tuta alare dalla parete del Forcellino, notando la tuta andare in avvitamento, senza apertura della vela.Sul posto sono arrivati in codice rosso i mezzi del 118, insieme ai vigili del fuoco e agli uomini del Soccorso alpino, oltre che gli agenti della polizia di Stato.

I soccorritori hanno fatto scattare le ricerche e nel giro di un'ora la tragica scoperta: l'uomo è stato trovato privo di vita. Troppo gravi le cadute riportate nello spaventoso impatto al suolo. Sull'episodio sono in corso gli accertamenti della polizia di Stato.