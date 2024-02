Tentati furti e tentativi di truffe a Camburzano, il Comune lancia l'allarme: “Massima attenzione”

Tentati furti e truffe, il comune di Camburzano lancia l'allarme con un post sui propri canali social: “Purtroppo, negli ultimi giorni, anche a Camburzano, si sono verificati tentativi di furti in abitazioni e tentativi di truffe telefoniche a carico di soggetti un po' più fragili – si legge - Il nostro vigile Pasquale è in contatto con le forze dell'ordine, per monitorare la situazione ed evitare altri spiacevoli episodi. Vi invitiamo a contattarlo nel caso osserviate situazioni che vi insospettiscono e soprattutto se vi capiterà di ricevere telefonate ambigue. Ci raccomandiamo di prestare la massima attenzione, verificando ogni situazione non troppo chiara....Meglio allertare chi di competenza per nulla, piuttosto che cadere in un crudele tranello”.