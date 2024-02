Biella, passante investito in via Rosselli (foto di repertorio)

Avrebbe riportato ferite da codice verde il passante rimasto investito ieri, 21 febbraio, in via Rosselli a Biella. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale, giunta sul posto insieme ai sanitari del 118 per l'assistenza di rito al malcapitato.