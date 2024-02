Biella, "Artisti e autori per Emergenza Freddo”

"Artisti e autori per Emergenza Freddo” è il titolo di una asta benefica che si svolgerà domenica 3 marzo, dalle 19 presso il Centro Dinamico in via Delleani 34 a Biella.

Organizzata dal gruppo di coordinamento del progetto Emergenza Freddo, tavolo di cui fanno parte i numerosi soggetti firmatari del protocollo d’intesa che lo realizzano da 12 anni nel nostro territorio, l’asta benefica ha lo scopo di raccogliere fondi per l’edizione di quest’anno che ha esordito lo scorso 20 novembre e che quest’anno ha particolari esigenze di supporto da parte di donatrici e donatori, in ragione dell’elevato numero di persone senza fissa dimora che stanno trovando ricovero notturno grazie al dormitorio e agli ulteriori 26 posti aggiuntivi messi a disposizione attraverso il Progetto.

Come sempre, da quando il progetto è iniziato 12 anni fa, sarà l’associazione di volontariato “La Rete” a raccogliere le donazioni, sotto forma di offerte per le opere all’asta, con il supporto del CTV – Centro Territoriale per il Volontariato di Biella e Vercelli.Saranno battute opere di artisti e fotografi biellesi (Fulvio Platinetti, Damiano Andreotti, Max Hirzel, Marida Augusto), del pittore torinese Elio Vittonetto, illustrazioni del disegnatore Lele Corvi – autore della vignetta che da anni accompagna il progetto biellese nella sua comunicazione e titolare della vignetta di prima pagina sul quotidiano il Manifesto per diversi anni – libri autografi dello scrittore Simone Tempia e del disegnatore Bruno Bozzetto, volumi della casa editrice People e altri autori che si stanno aggiungendo in queste ore per completare la ricca dotazione di lotti offerti al pubblico.

L’evento sarà organizzato con un’apericena offerta dagli organizzatori e sarà allietato da interventi musicali del pianista jazz Jacopo Mazza; battitore d’asta sarà Marco Cassisa che da diversi anni cura le iniziative di raccolta fondi destinate a sostenere il progetto Emergenza Freddo biellese.Per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo caritas@diocesi.biella.it .

Il coordinamento del progetto Emergenza Freddo è in capo al Comune di Biella, divenuto dall’1 novembre scorso capofila del ‘Sistema Marginalità’, ovvero quel ‘sistema’ che include dormitorio, sportello Senza Dimora, accoglienze temporanee, housing first e sportello casa.

Da oltre dieci anni tutto questo è realizzato nel Biellese in stretta collaborazione con il Terzo Settore (l’attuale accordo è siglato con Coop. Maria Cecilia,Coop. Anteo, Coop. La Famiglia, Caritas, Associazione La Rete), in partenariato con il Consorzio IRIS (che mette a disposizione il personale per il coordinamento) e il CISSABO (che mette a disposizione un appartamento di accoglienza temporanea) . Alle istituzioni e Enti del Terzo Settore già citati si aggiungono per supportare e realizzare il progetto Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Croce Rossa Italiana sez. Biella, Centro Territoriale per il Volontariato, ASL BI, Gruppi di Volontariato Vincenziano, ACLI Biella, Associazione Papa Giovanni XXIII di Biella, Associazione Tunka, Associazione NOmafiebiella.

AGGIORNAMENTI SULL’EDIZIONE IN CORSO



Persone accolte al 14 febbraio: 72 (in linea con il dato del 2023). Posti aggiuntivi: dai 10 previsti, si è partiti subito con 22 per evitare che persone restassero fuori. Ad oggi siamo a 26 posti attivati (+ 160%).

Il costo di circa 20 euro al giorno per persona comprende: accoglienza notturna, pasto caldo serale, accoglienza diurna, docce, lavaggio abiti, kit igiene, distribuzione sacchi a pelo e indumenti invernali, monitoraggio della salute, ascolto, informazione, orientamento e interventi per l’avvio di percorsi di inclusione.

Costo complessivo stimato: 73.000 euro.