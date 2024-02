Occhieppo Inferiore, nuovi orari per l'ambulatorio medico sociale

Nuovi orari per l'ambulatorio medico sociale a Occhieppo Inferiore. Tutte le settimane sarà aperto il lunedì dalle 11,30 alle 12 per prenotazioni, terapie e medicazioni; martedì dalle 7,30 per i prelievi.

Per informazioni: per pratiche mediche 015 666123; comune 015 590291

Consorzio Iris, assistenti sociali, si troveranno in ambulatorio il mercoledì dalle 13 alle 14. Per appuntamenti e informazioni 800184724 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.