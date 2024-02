Viverone, il 4 marzo riprendono i lavori alla scuola

Riprenderanno il 4 marzo i lavori alla scuola di Viverone. Questo l’esito dell’ispezione del cantiere di ieri, mercoledì 21 febbraio, ad opera del sindaco Renzo Carisio, insieme al responsabile dell’impresa che sta eseguendo l’intervento ed al direttore dei lavori.

“Si é stabilito il 4 marzo per la ripresa dei lavori - dichiara Carisio - in modo da terminare il tutto, salvo inconvenienti, per la ripresa scolastica di settembre. Nonostante l'assenza di un Tecnico comunale il nostro impegno è quello di vigilare sul rispetto dei tempi”.