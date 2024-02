Il 22 febbraio si celebra lo "S-connessi day" la giornata senza Internet

Sms, telefonate, mail....la vita è frenetica con internet. Ormai nella quotidianità essere "sconnessi" significa essere tagliati fuori dal mondo, soprattutto se si lavora ancora o se si va a scuola. Da anni ormai esiste anche una malattia, la "nomofobia", che provoca vere e proprie ossessioni come il terrore che il telefono si scarichi diventando così irraggiungibili o che questo non prenda. Per questo, domani giovedì 22 febbraio, si celebra la giornata mondiale della S-connessione, per riscoprire la vita offline stando un giorno senza internet.

Quando è stata istituita la giornata? Nel 2018 in occasione dell’uscita del film “Sconnessi” di Christian Marazziti. Il film racconta la storia di una famiglia che di colpo si ritrova senza connessione Internet e deve quindi affrontare questa situazione completamente nuova.

E allora, buona sfida.