In foto il gruppo di baby e cuccioli Sci Club Biella che hanno partecipato alla gara piedi veloci domenica scorsa ad Alagna

Sabato 24 febbraio lo Sci Club Biella disputerà a Bielmonte la gara sociale. Appuntamento alle 9 sulla pista piazzale per definire i campioni sociali stagione 2023/24 degli oltre 150 soci e 75 tesserati FISI che fanno parte del sodalizio biellese.

Iscrizioni in sede Via P.Micca 13 a Biella entrò venerdì, alle 18, oppure via mail ad info@sciclubbiella.it