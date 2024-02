Prima tappa per i ragazzi della Enercom SPB in cammino verso la Polonia

Martedì sera alle 20.45 giocatori e staff della SPB Monteleone Trasporti hanno partecipato ad un bellissimo incontro con Alberto Lovatto. Lovatto è stato docente e poi dirigente scolastico all’IIS Ferrari di Borgosesia e all’Istituto professionale alberghiero G. Pastore di Varallo, nonché autore di diversi saggi sul canto popolare con gli editori Donzelli e Neri Pozza. Recentemente ha scritto un libro: Un mormorio lontano, che è stato il focus dell’incontro di martedì sera.

In quarta di copertina, Lovatto scrive: “Con il trascorrere del tempo la storia dei deportati rischia di diventare un mormorio lontano non più udibile e comprensibile. Questo libro cerca di ridare voce a quelle tragiche pagine della Storia raccontando la deportazione delle donne e degli uomini delle province di Biella e Vercelli, microcosmo esperienziale e territoriale nella vastità della storia dello sterminio. L’autore ricompone in un disegno unitario i tasselli di una documentazione, d’archivio e storiografica, altrimenti dispersa e frammentaria, osservandola attraverso la memoria privata e intima che emerge dalle testimonianze orali, dai diari e dai rari scambi epistolari.”

L’incontro di martedì sera è stato molto importante per i ragazzi della Enercom SPB, così come per tutti i genitori, insegnanti e membri dello staff SPB Monteleone Trasporti. Questa è stata l’occasione per entrare nel merito dei temi che verranno affrontati in Polonia, nel torneo che si svolgerà dal 29 febbraio al 3 marzo, a Cracovia. Un momento per iniziare a riflettere su quello che aspetterà la comitiva in partenza, oltre che per ricordare le regole e le linee guida da seguire durante la trasferta. Al termine dell’incontro, la Presidente Giusi Cenedese e il Direttore Sportivo Claudio Bianchi hanno sottolineato la grande importanza che la società riserva a questo tipo di evento, ringraziando Alberto Lovatto per la presentazione del suo libro. Durante le giornate del torneo saranno inviate da Cracovia le emozioni e le impressioni dei ragazzi e verranno riportate sul sito e sulle pagine social della SPB Monteleone Trasporti.