Amelio Crotti, in suo ricordo una gara di marcia alpina e una camminata

Il G.E LESSONA sta preparando, per domenica 17 marzo , presso l’area feste di Lessona, con il patrocinio del Comune di Lessona, in collaborazione con il Circolo Lessona, il gruppo Alpini e la Polisportiva Lessona, una manifestazione in ricordo di Amelio Crotti nel 10° anniversario della sua morte; dal titolo” RICORDANDO AMELIO”.

La manifestazione sarà a scopo benefico, il ricavato andrà a favore della Parrocchia di Lessona e all’Associazione ASHA.

Cosa ci ha lasciato Amelio Crotti:

da buon alpino, Amelio era appassionato di montagna e questa sua passione l’ha portato a conoscere e praticare uno sport che con la montagna si sposa a pennello: la marcia alpina di regolarità. Durante le numerose gare che si svolgevano nel biellese e tra le regioni di Piemonte, Veneto, Lombardia e Liguria conobbe Mazzon Walter e con lui portò la marcia alpina a Lessona, prima inserita all’interno della Polisportiva C.S.I. poi, una volta che quest’ultima si sciolse, con il nome di G.E Lessona. Con il suo entusiasmo per questo sport riuscì a inserire all’interno del gruppo, tante persone, soprattutto famiglie, le quali contribuirono, non solo a tanti successi, ma anche alla riscoperta di vecchi sentieri che costeggiano il nostro bel paese.

Oltre a gareggiare, Amelio e stato impegnato anche all’interno della Federazione Nazionale della F.I.E (Federazione Italiana Escursionismo) e del Comitato regionale piemontese come consigliere.

Insieme alla passione per la marcia, Amelio era impegnato anche nella carità verso i più poveri. Dapprima all’interno dell’Associazione Amici biellesi, poi, nel 2012 come fondatore insieme a Maria Cristina Pancaldi dell’Associazione ASHA.

Questa Associazione il cui nome significa “Speranza”, si propone di dare una speranza e un aiuto alle popolazioni povere del mondo, in modo particolare ai bambini, affinché possano crescere serenamente, studiare e credere in un futuro più dignitoso. ASHA è presente in India e Nepal con interventi di vario tipo e perseguendo i seguenti obbiettivi: Sostegni a distanza, Progetti, Gemellaggi, Viaggi solidali.

I progetti realizzati fin ora sono: l’acquisto di uno scuola bus, per la St. Joseph School in India; la costruzione del primo piano di una scuola materna a Palucally in India. Dopo la morte di Amelio si è istituita, in Nepal, una borsa di studio in sua memoria per le ragazze di etnia Chepang, volenterose e desiderose di continuare gli studi a livello para universitario e/o universitario.

La manifestazione prevede due momenti distinti: una camminata culturale a passo libero di circa 7Km in un percorso adatto a tutti, dove i partecipanti avranno modo di visitare e ascoltare, dalla voce di Giuseppe Graziola, la storia di alcune realtà storiche più importanti di Lessona, oltre ad una spiegazione sulla storia del suo vino.

Una gara promozionale di marcia alpina di regolarità, organizzata per far conoscere alle persone che non l’hanno mai praticato, questo sport adatto a tutti, dai 8 a 80 anni, attività che si pratica in mezzo alla natura lungo sentieri di bosco o di montagna dove trovano beneficio sia il fisico che la mente.

Programma:

Le iscrizioni per la camminata dalle ore 8,30 di domenica 17 marzo, si dovrà compilare un modulo con i dati personali e il codice fiscale per l’assicurazione. Partenza ore 9,30. Per la gara di marcia: le iscrizioni si possono effettuare dando il nome, cognome e codice fiscale per l’assicurazione mandando una mail all’indirizzo: cronogarebiellese@gmail.com , oppure ci si può iscriversi direttamente domenica 17 marzo entro le ore 8,30. Ritrovo ore 8 e partenza primo concorrente ore 9. Costo iscrizioni € 5 + € 2 per assicurazione.

Al termine della manifestazione, verso le ore 12,30, presso il Circolo Lessona, un pranzo fraterno, previa prenotazione obbligatoria entro mercoledì 13 marzo con messaggio WhatsApp al numero 3476815616 . Costo € 16.

Per chi vorrà partecipare alla gara di marcia alpina, Sabato 9 marzo alle ore 9 presso l’area feste di Lessona, si terrà un minicorso con spiegazione teorica e pratica di come funziona la marcia alpina. Munirsi di cronometro oppure di orologio con lancetta dei secondi. Avvisare con messaggio WhatsApp al n° 3490971889.

In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata a data da destinarsi.

Per informazioni: Revolon Tiziano cell:34909718889; Mazzon Ezio cell: 3488099315

www.comunelessona.it- www.marciaregolarita.it/eventi - www.lessonaeventi.com