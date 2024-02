Al Verdi di Candelo "Il sentiero invisibile" e "Ripartire da zero"

Per il ciclo "In quota - montagne a 360°" a Candelo domani, mercoledì 21 febbraio alle ore 21, verranno proiettati "Il sentiero invisibile" e "Ripartire da zero".

Al termine gli autori incontreranno il pubblico.

"Il sentiero invisibile" e la storia di una giovane musicista e di un gruppo di ragazzi con problemi di dipendenza da droghe e alcol che si avvicinano alla montagna scoprendo nuovi percorsi interiori.

"Ripartire da zero" racconta invece la sfida della guida alpina Omar Oprandi, che dopo due interventi chirurgici all’anca, decide di porsi una sfida, scalare il Monte Bianco.